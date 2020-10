Energetica Liebenfels"Wir fordern fairen Wettbewerb gegen Billiganbieter aus China"

Facebook

© (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Wie in einem Automobilwerk stehen weit ausgreifende Roboter in Reih und Glied. Mit der weitgespannten Leimbinderkonstruktion der riesigen Halle bilden die Metallkolosse eine spannende Symbiose aus Hightech und dem Naturstoff Holz. Gleich hinter der Halle blinkt das hier erzeugte Produkt in lang gezogener Glasfront im Sonnenlicht: „Wir erzeugen hier mit dem Solarkraftwerk unserer Photovoltaikmodule 2,7 MW eigenen Strom und heizen mit Biowärme. Wir sind eine Null-Emissions-Fabrik. Wenn wir Teile aus Asien brauchen, holen wir sie per Bahn statt per Schiff und die Firmenfahrzeuge sind selbstverständlich alles E-Mobile.“ Rene Battistutti und Andreas Kogler eint der Ehrgeiz, CO2-neutral zu wirtschaften, denn ihr Business dreht sich um grüne Energie.