Ein Kärntner Priester aus Feldkirchen wurde positiv auf Corona getestet, deshalb gibt es nun einen Aufruf an all jene Gläubigen, die am Samstag, 24. Oktober um 14 Uhr in der Filialkirche in St. Michael in Feldkirchen die Messe besuchten und an all jene, die am Sonntag, 25. Oktober um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche Maria im Dorn in Feldkirchen und um 17 Uhr in der Filialkirche in Rottendorf die Heilige Messe besuchten. Sie alle sind Kontaktpersonen Kategorie II und werden ersucht, ihren Gesundheitszustand bis zum zehnten Tag nach der Teilnahme selbst zu kontrollieren.

Bis dato sind rund um den erkrankten Priester keine Infektionen bekannt, bzw. lassen sich keine Infektionen auf ihn zurückführen. 40 Personen werden als Kategorie I Kontakte geführt, sie werden getestet.

Beim Auftreten einer akuten respiratorischen Infektion (mit oder ohne Fieber, mit einem oder mehrere der folgenden Symptome: Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzlicher Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes) sollen die Messebesucher umgehend 1450 anrufen.