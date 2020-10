84 Neuinfektionen wurden Samstagfrüh gemeldet. In Klagenfurt sind in einem Pflegeheim 13 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden. Auch ein Mitarbeiter eines Beherberungsbetriebes im Bezirk Feldkirchen ist infiziert.

© samuel - stock.adobe.com

Derzeit vergeht kein Tag ohne Neuinfektionen. Wie der Landespressedienst Samstagfrüh bekannt gab, wurden weitere 84 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Aktuell sind in Kärnten 502 Menschen mit Covid-19 infiziert. 32 Patienten befinden sich in Spitalsbehandlung, drei von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden. Ein neuer Negativrekord an Neuinfektionen wurde am Freitag erreicht. 109 Abstriche waren binnen 24 Stunden positiv.