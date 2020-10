Kleine Zeitung +

Wieder Pflegeheim betroffen Mehr als 500 Kärntner mit Corona infiziert und 15. Todesopfer

84 Neuinfektionen wurden Samstagfrüh gemeldet, am Nachmittag waren es noch einmal 41. In Klagenfurt sind in einem Pflegeheim 13 Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden. 77-Jährige mit Vorerkrankungen in Spital verstorben.