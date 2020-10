Facebook

Die Sparkasse in Moosburg wurde Freitagmittag überfallen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Täter kein Geld erbeutet haben © Schild

Während hochrangige Vertreter der Sparkasse Freitagmittag mit Gemeindepolitikern im evangelischen Pfarrsaal in Moosburg die Einweihung einer neuen Glücksinitiative der Bank feierten, stürmte nur 300 Meter entfernt ein Mann in das Geldinstitut. Es war 12.09 Uhr, als der Täter einen Mitarbeiter am Schalter bedrohte. Glück hatte er dabei keines. Der Täter hielt sich zunächst im Foyer der Bank auf und wartete, bis zwei Kunden die Bank verlassen hatten. Dann ging er zum Bankschalter und stellte eine dunkle Aktentasche auf die Ablage an der Vorderseite des Schalters.

Rätsel um Sprengstoffgürtel

Er nahm einen Zettel aus der Tasche und schob ihn dem Angestellten hin. In der rechten Hand hielt er einen Schalter mit rotem Druckknopf, der nicht gedrückt war. Für den Angestellten sah es aus, als trage der Mann unter der Jacke, die ihm merkwürdig ausgebeult zu sein schien, einen Sprengstoffgürtel.

Auf dem Zettel stand sinngemäß, dass der Bankmitarbeiter nicht schreien und den Alarmknopf nicht drücken solle. Das Geld solle er in die Aktentasche geben, anderenfalls würde der unbekannte Täter den Sprengstoff zünden.

Ein zweiter Zettel

Der Täter sprach dabei kein Wort und antwortete auf keine der Fragen des Bankangestellten, der ihm kein Geld gab. Stattdessen schob er einen zweiten Zettel über das Schalterpult, auf welchem etwa dasselbe stand wie auf dem ersten. Der Bankangestellte rief dann seinen Kollegen, der sich in einem der Büros aufhielt.

Kundin bemerkte nichts

Während des Überfalls war eine Kundin im Foyer, die den Vorfall nicht als Überfall wahrnahm. „Sofort wurde eine Alarmfahndung eingeleitet“, sagt Sabrina Samitz, Sprecherin der Landespolizeidirektion. Das Landeskriminalamt übernahm dann die Ermittlungen.

Täterbeschreibung

Der Täter ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, 35 bis 40 Jahre alt und schlank. Er trug einen schwarzen Mund-Nasenschutz, eine schwarze Nike-Baseballkappe, eine schwarze Sonnenbrille, eine dunkelblaue Kapuzenjacke mit Aufschrift „Originals“ und mit weißem Fell (oder Fellimitation) an der Innenseite der Kapuze, dunkelblaue Jeans, dunkle Schuhe.

Er wird wegen versuchten schweren Raubes gesucht.