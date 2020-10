Facebook

Die Sparkasse in Moosburg wurde Freitagmittag überfallen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Täter kein Geld erbeutet haben © Schild

Um 12.09 Uhr Mittag wurde am Freitag die Filiale der Sparkasse Feldkirchen in Moosburg überfallen. Ein unbekannter, vermutlich etwa 40 Jahre alter Mann, war in die Bank gestürmt und hatte dem Mitarbeiter am Schalter einen Zettel hingehalten. Dieser holte aber seinen Kollegen zu Hilfe, anstatt ihm Geld zu geben. Der Bankräuber verließ daraufhin fluchtartig die Bank.

Sofort wurde eine Großfahndung eingeleitet, diese verlief aber erfolglos und wurde mittlerweile beendet. Die Polizei sucht nach wie vor nach dem Täter. Fest steht mittlerweile auch, dass dieser nichts erbeutet hat. Ob er bewaffnet war, ist noch unklar.

Mittlerweile hat das Landeskriminalamt den Fall übernommen und ermittelt. Die Spurensicherung war vor Ort, die Kriminalbeamten führen Umfelderhebungen durch und befragen Zeugen.