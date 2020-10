Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Sanierung der Teuchen Straße hat am Montag dieser Woche begonnen © Schusser

An einer Großbaustelle wurden die Arbeiten bereits aufgenommen, an der zweiten ist es in wenigen Tagen so weit. Das Land saniert in diesem Herbst die Teuchen Straße und die Hochrindl Straße. Insgesamt werden rund 726.000 Euro investiert.