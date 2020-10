Facebook

Die nächtliche Bereitschaft endet in St. Veit jetzt um 21 Uhr © Symbolfoto Kanizaj

In den Apotheken im Bezirk St. Veit trat mit Oktober eine Änderung in Kraft – und zwar, was die nächtliche Bereitschaft betrifft. Diese wurde, per Verordnung der Bezirkshauptmannschaft, eingeschränkt. Der Bereitschaftsdienst in der jeweiligen diensthabenden Apotheke endet somit täglich um 21 Uhr.