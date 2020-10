Um die Einsatzfähigkeit der Feldkirchner Feuerwehr auch in Zukunft zu gewährleisten, wurde an drei Wochenenden ein Grundkurs abgehalten - unter besonderen coronabedingten Voraussetzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gelernte wurde bei der Übung in die Praxis umgesetzt © BFK Feldkirchen

Trotz der derzeitigen Situation rund um Corona ist es wichtig, dass neue Feuerwehrleute entsprechend ausgebildet werden, um im Notfall auch qualifizierte Hilfe leisten zu können. Um dies zu gewährleisten wurde in Feldkirchen an drei Wochenenden ein Grundkurs durchgeführt - und das unter besonderen Vorzeichen. Um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten und um den Regeln der Bundesregierung gerecht zu werden, mussten vor Kursbeginn erst einmal besondere Vorkehrungen getroffen werden. So fand die Aufnahme der Teilnehmer einzeln und im Freien statt, im Lehrsaal musste eine spezielle Sitzordnung eingehalten werden und Transporte und Pausen wurden gruppenweise durchgeführt. Doch allen Erschwernissen zum Trotz konnten alle Teilnehmer den Kurs - unter Kursleiter Rudolf Rasch - positiv abschließen und im Rahmen der Abschlussübung in Poitschach auch gleich in die Tat umsetzen.