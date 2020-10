Absage in Reichenau"Faschinxnarren" haben diesmal nichts zu lachen

Facebook

Gertraud Maierbrugger sagte es in den vergangenen Jahren durch die Blume © Gruber Arno senior

Mit schlechten Nachrichten wendeten sich die Reichenauer "Faschinxnarren" via Facebook an die Faschings-Freunde: Nach langen Überlegungen entschloss sich die Gilde dazu, in der kommenden Saison die Fasschingssitzungen auszusetzen. Der Grund: "Die aktuelle Lage rund um Covid-19 lässt eine Planung und Durchführung schwer beziehungsweise kaum zu. Zu extreme Auflagen unserer Regierung und zuviel Ungewissheit tragen dazu bei", heißt es in dem Post, der aber auch noch ein bisschen Hoffnung macht: "Wir möchten Euch aber auch in der Faschingssaison 2021 bei guter Laune halten und so haben wir ein paar Überraschungen für Euch geplant. Was, wie und vieles mehr . . . lasst Euch überraschen."