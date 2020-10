Workshop Kärntner Stabführer bildeten sich in Ossiach weiter

Facebook

Romana Lampersberger, eine der Teilnehmer, konnte nach Abschluss des Workshops ihr Zertifikat entgegennehmen © Kärntner Blasmusikverband

Wie mache ich mit meiner Kapelle den nächsten Schritt?“ „Wahrheit und Klarheit als Erfolgsfaktor“, „Selbstreflektion“ oder „Motivation und Motivationsrituale“ – diese und weitere Punkte wurden bei einem Stabführerworkshop in Ossiach erläutert und diskutiert. Mit dabei waren Teilnehmer aus ganz Kärnten.

Als Referenten in der Carinthischen Musikakademie konnten Markus Kroner und Thomas Enzelsberger gewonnen werden. Beide sind ausgewiesene Experten im Bereich des Coachings von Musikvereinen und Funktionären und weisen in diesem Bereich umfangreiche Referenzen auf. Die Schulungsinhalte wurden sowohl im Plenum als auch in Kleingruppen erarbeitet und es fand auch ein reger Erfahrungsaustausch statt.