Mit Stand Sonntagvormittag gelten derzeit 379 Kärntner als mit dem Coronavirus infiziert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Mit Stand Sonntagvormittag sind in Kärnten offiziell 379 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 53 Neuinfektionen wurden gemeldet, zwölf davon werden derzeit in einem Krankenhaus behandelt, zwei davon intensivmedizinisch, wie das Land bekannt gab. Insgesamt gab es in Kärnten seit Ausbruch der Pandemie 1458 bestätigte Corona-Fälle. 1066 sind wieder genesen (plus 19), 13 verstorben. 94.311 Tests (plus 207) wurden bisher durchgeführt.