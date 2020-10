Nach dem positiven Coronatest eines Mediziners am Krankenhaus Waiern wurden auch Mitarbeiter und Patienten getestet. Erste Ergebnisse sind negativ. Noch ausstehende Resultate sollen am Sonntag vorliegen.

Am Krankenhaus Waiern wurde ein Arzt positiv getestet © Schusser

Bei einer Fortbildung hat sich ein Arzt, er arbeitet an der Station für Psychosomatik am Krankenhaus de La Tour in Waiern, mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstagabend lag das positive Testergebnis vor. Umgehend wurden auch alle Mitarbeiter getestet. Am Freitagnachmittag lagen die ersten Testergebnisse vor. Zwölf der 20 getesteten Mitarbeiter wurden negativ getestet, die Ergebnisse von weiteren acht Mitarbeitern sowie 23 Patienten sollen am Sonntagvormittag vorliegen.