Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei der St. Veiter Blumenhalle werden täglich bis zu 150 Personen getestet © Kleine Zeitung

Nach einem positiven Coronafall im familiären Umfeld wurde für einen Mann aus dem Bezirk St. Veit (Name der Redaktion bekannt) die Maschinerie rund um das "Contact Tracing" in Gang gesetzt. Am Sonntagnachmittag wurde er per SMS davon in Kenntnis gesetzt, dass er Kontaktperson der Stufe 1 sei und er wurde auch darüber informiert, dass er sich testen lassen müsse. Bereits am Montagvormittag war er bei der stationären Teststation bei der St. Veiter Blumenhalle, um - wie vorgesehen - einen Rachenabstrich machen zu lassen. Und obwohl das Ergebnis in der Regel binnen 24 Stunden vorliegen sollte, dauerte es in diesem Fall bis Donnerstagmittag bis das - negative - Ergebnis vorlag.