Redakteurin Michaela Auer, ihr Trainingserfolg und Profi Stefan Ferm © Köstinger

Obwohl Robin Hood und Wilhelm Tell in der Hitliste der Helden schon lang von Spiderman und Co. verdrängt wurden – Bogensport kann was. Vorweg somit schon das Resümee des Selbstversuchs am neu errichteten Bogensportparcours in Glantschach bei Liebenfels.