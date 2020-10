Facebook

Die nächsten Termine im Nationalrat fallen für Klaus Köchl aus - er ist bis Samstagabend in Quarantäne © KK/FB

Eine eher unfreiwillige Auszeit nimmt sich der Liebenfelser Bürgermeister und Nationalratsabgeordnete Klaus Köchl derzeit. Weil er in Kontakt mit einer an Corona infizierten Person war, befindet sich der SPÖ-Politiker derzeit in Quarantäne. "Ich bin selbst nicht erkrankt und habe auch keine Symptome. Ich gelte aber als Kontaktperson der Kategorie 1 und muss deshalb noch bis Samstagabend in Quarantäne bleiben", sagt Köchl. Der erste Coronatest fiel negativ aus. Köchl: "Ich habe mich zur Vorsicht noch ein zweites Mal testen lassen. Das Ergebnis des zweiten Tests liegt noch nicht vor."