Die FF Unterbergen beseitigte einen umgestürzten Baum auf der B 91 © Feuerwehr Unterbergen

Die Schlechtwetterfront, die am Sonntag Kärnten erreichte, brachte nicht nur intensive Regenfälle, es schneite auch. Bereits Sonntagabend waren einige Feuerwehren ausgerückt. Aufgrund des anhaltenden Regens waren Fahrbahnen und Parkplätze überflutet. Laut Landesalarm- und Warnzentrale wurden seit Sonntagabend 18 Uhr kärntenweit rund 40 Feuerwehreinsätze verzeichnet. Betroffen waren vor allem die Bezirke Villach-Land, Klagenfurt-Land, Wolfsberg und Völkermarkt. Die meisten Einsätze waren aufgrund umgestürzter Bäume. Auch einige Keller mussten ausgepumpt werden. Während in tieferen Lagen vor allem der Regen die Einsatzkräfte in Atem hielt, war es in höheren Lagen der Schnee.