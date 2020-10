Kleine Zeitung +

Steirer raste vor Polizei davon Zahlreiche Alkolenker in Kärnten unterwegs

In Wolfsberg kam es zu einer Verfolgungsjagd. In Albeck stürzte LKW-Lenker über eine Böschung ab. In Hüttenberg überschlug sich 20-Jähriger mit Pkw. In Villach wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt.