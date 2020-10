Facebook

Unsere Kaffeetour macht in Feldkirchen Station © KLZ

Mit vielen Köstlichkeiten im Gepäck brechen Mitarbeiter der Kleinen Zeitung mit dem neuen Digitalabo „Kleine Web + App“ zu einer regionalen Kaffeetour auf. Die Infotour steht ganz im Zeichen des Mottos „Du hast es selbst in der Hand“. Für alle Besucher gibt es ein kostenloses Frühstück mit frischem Gebäck von der Konditorei Saliterer und natürlich aromatischem Kaffee von Julius Meinl.

Neugierig geworden? Dann kommen Sie einfach auf ein informatives Gespräch vorbei, wir laden Sie herzlich dazu ein. Und schreiben Sie – nachdem Sie sich am Frühstückstisch gestärkt haben – auf unserer Plakatwand vor Ort, was Sie selbst in entscheidenden Situationen Ihres Lebens in die Hand genommen haben, um die Lage zu verbessern oder eine Lösung für eine Herausforderung zu finden.

Dazu haben alle Leser der Kleinen Zeitung am Samstag, dem 17. Oktober, von 8 bis 12 Uhr auf dem Hauptplatz von Feldkirchen die Gelegenheit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, informieren Sie gerne über unsere digitalen Nachrichten-Angebote und bitten Sie gleichzeitig darum, die Covid-19-Schutzbestimmungen wie Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz einzuhalten.

Bei Starkregen muss die Frühstückstour leider abgesagt werden. Wir informieren rechtzeitig darüber.