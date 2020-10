Im "Mulle"In St. Veit eröffnet Samstag Steakhouse mit Tattoo-Studio

Facebook

Die Betreiber von links: Günther Petschacher und Ernst Motschilnig © Simone Dragy

Ein Steakhouse und Tattoo-Studio in einem. Das realisieren gerade Günther Petschacher (55) und Ernst Motschilnig (44) in St. Veit. Beide haben in der Vergangenheit Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt und wollen nun gemeinsam in St. Veit etwas Spezielles erschaffen. Zur Umsetzung ihrer Idee wurde das Traditionsgasthaus "Mulle" am Oktoberplatz gepachtet. "The 1st Eat-Drink-Ink" eröffnet am 31. Oktober ab 17 Uhr, Reservierung unbedingt erforderlich unter der Nummer 0 66 4/416 48 88,