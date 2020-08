Facebook

Unter anderem sind ein Hotel und 58 Chalets geplant © Privat

Es ist ein seltenes Kleinod, ein Naturjuwel, nahe am gefühlten Himmelreich.“ So heißt es im Imagefilm über die Hochrindl in den Nockbergen. In Auftrag gegeben wurde der Film von Investor und Projektentwickler Thomas Seitlinger (Tomas Group GmbH). Grund: Seitlinger, der ein Haus auf der Hochrindl besitzt, will hier seine Vision eines nachhaltigen und sanften Tourismus umsetzen. Kein herkömmliches Immobilienprojekt, bei dem man einfach Bettenburgen in die Landschaft setze, solle es werden, wie Seitlinger betont, sondern „ein Leuchtturmprojekt für einen zukünftigen alpinen Tourismus.“