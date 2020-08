Familie Sticker-Wedenig betreibt jetzt den „Weltladen Feldkirchen“ in ihrem Blumengeschäft in der 10.-Oktober-Straße.

Im neuen Weltladen: Hanzej Sticker, Judith Sticker-Wedenig und Franz Huber (von links) © Schusser

Der Weltladen Feldkirchen ist nun schon seit fast 15 Jahren eine Bastion für fairen Handel in der Tiebelstadt. Nun übergibt der Verein „Weltladen Feldkirchen in Kärnten“, der diesen bis dato geführt hat, das Geschäft in die Hände der Familie Sticker-Wedenig. „Es war eine wunderschöne, spezielle, abwechslungsreiche und bunte Zeit, doch nun freuen wir uns auch, anderen die Chance zu geben, diese Freude zu erleben“, so Franz Huber, Vorstandsmitglied des Vereins.