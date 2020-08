Facebook

Amtsübergabe in Liebenfels. Messner nimmt Abschied, Radlacher kommt © Wilfried Gebeneter

Über zwei Jahrzehnte stand er der Marktgemeinde Liebenfels als Amtsleiter vor. Am Dienstag, dem 1. September, tritt Hans Messner in den Ruhestand. „Die Arbeit hier im Amt war für mich Sport“, sagt der ehemalige Kicker des Glantaler Sportclubs (GSC) Liebenfels. Für den Verein streifte er 25 Jahre das Trikot über.

Gerne denke er an das gute Miteinander im Gemeinderat zurück. Und die Bürger seien ihm sehr am Herzen gelegen, so Messner. „Für das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde, möchte ich mich herzlich bedanken“, sagt der 63-Jährige. Besonders stolz ist er auf die Landwirte und Wirtschaftstreibenden seiner Gemeinde, mit denen er „auf Du“ war. Gern erinnert sich Messner auch an die Schaffung der beiden großen Gewerbegebiete „Liebenfels Süd“ und Industriepark „Power Business Liebenfels“.