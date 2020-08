Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach einem Auffahrunfall in Steindorf am Ossiacher See mussten eine Frau und ein Zehnjähriger ins LKH Villach eingeliefert werden (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Auf der Ossiacher Straße (B 94) kam es am Montag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 30 Jahre alte Fahrzeuglenkerin und ein zehnjähriger Bub verletzt wurden. Ein 51-jähriger Mann aus Weißenstein war dort um 11.30 Uhr mit einem Wohnmobil von Bodensdorf in Richtung Feldkirchen unterwegs. In Sonnberg in der Gemeinde Steindorf übersah er, dass sich vor ihm die 30-Jährige mit ihrem Pkw zum Linkseinbiegen einordnete und anhielt. Der Mann fuhr daraufhin dem Auto auf.