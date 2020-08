Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Landesleitzentrale in Klagenfurt werden jetzt alle Notrufe bearbeitet © KLZ/Weichselbraun

Schuld ist eigentlich der Rechnungshof: Der hat 2010 die Einrichtung zentraler Polizei-Notrufstellen gefordert. Am 21. Juli dieses Jahres war es in Kärnten, als letztes Bundesland, so weit. Die Landesleitzentrale (LLZ) ging in Betrieb und seitdem gehts in der Polizei rund.