Nach den Regenfällen und Murenabgängen am Montagabend musste die Tiffner Brücke in der Gemeinde Steindorf gesperrt werden.

Die Tiffner Brücke ist derzeit nicht befahrbar © KK

Auf Grund der Unwetterereignisse am Montagabend wurde ein Bereich der Straße in Tiffen in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See unterspült.

Die Brücke über dem Tiffnerbach (Höhe Auffahrt Pfarrkirche) musste am Dienstag Abend bis auf weiteres gesperrt werden. Die Regenfälle haben ein riesiges Loch in die Straße gerissen, welches eine Überquerung unmöglich macht.

Eine Umleitung ist nördlich über Flatschach und Himmelberg, die Zufahrt zur Pfarrkirche ist vom Süden kommend möglich.