Am Montag wurden die spektakulären Pläne für die Ortskernentwicklung in Annenheim präsentiert. Allein in das neue Hotel "Kaiserhof" werden 30 Millionen investiert. Aber auch sonst bleibt am Ossiacher See kein Stein auf dem anderen.

So sollen das neue Hotel Kaiserhof samt Badehaus und die Schiffsanlegestelle aussehen © Trecolore/kk

Früher einmal zählte der Aichelberghof in Annenheim zu den Traditionsbetrieben am Ossiacher See. Seit Jahren liegt er brach. 2016 wurde er von Christian Hofer, Investor und Betreiber der „Kaiserhof“-Hotels in Kitzbühel und Wien, erworben. Seither wird gemeinsam mit der Gemeinde Treffen und anderen Projektpartnern an zukunftsträchtigen Plänen gearbeitet. Gestern wurden sie im Detail präsentiert. Unter dem übergeordneten Titel: Ortskernentwicklung Annenheim – vom Berg zum See. Das Projekt umfasst nicht nur das dem Hotel, auch sonst bleibt fast kein Stein auf dem anderen.