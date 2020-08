Facebook

Nelaturi (links) wird Vikar in Althofen, Marijanovic verlässt St. Filippen © Köstinger, KK, KLZ/Steinthaler

Mit Beginn des neuen Arbeitsjahres am 1. September treten heuer in der Diözese Gurk wieder zahlreiche Personalveränderungen statt. Folgende betreffen die Bezirke St. Veit und Feldkirchen: Nach dem Tod von Anton Zajc übernimmt Marijan Marijanovic, bisher Provisor in den Pfarren Timenitz, Ottmanach und St. Filippen bei Reinegg, die Leitung der Pfarren Lind ob Velden/Lipa ob vrbi und Rosegg/Rožek. Neuer Pfarrer in Timenitz, Ottmanach und St. Filippen bei Reinegg wird Gaspher Raju Varakala, der bisher in der Villacher Stadtpfarre St. Josef wirkte.