Das Verkaufsverfahren für Schloss Drauhofen, wo bis vor einem Jahr die landwirtschaftliche Fachschule untergebracht war, hat begonnen © WILLI PLESCHBERGER

Die Spannung, wer künftig Schlossherr von Drau-

hofen sein wird, steigt. Die Ausschreibung für den Verkauf der Landesimmobilie in der Gemeinde Lurnfeld wurde in der Regierungssitzung am 14. Juli beschlossen. Stefan Primosch, Büroleiter von Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig, erklärt den Ablauf: „Es wurde ein formelles Verkaufsverfahren gestartet, das den rechtlichen Bedingungen der EU entspricht, und eine transparente und nachvollziehbare Vergabe an den Bestbieter garantiert. Jeder ist eingeladen, ein Kaufangebot zu legen. Mit einem Zuschlag ist, sofern entsprechende Angebote einlangen, Ende September zu rechnen.“