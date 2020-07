Kleine Zeitung +

170 Feuerwehreinsätze Extremwetter hinterlässt in Kärnten eine Spur der Verwüstung

Mittwochnachmittag ging es los, von da an dauerten die Unwetter samt aufwändiger Aufräumarbeiten bis tief in die Nacht an. Auch am heutigen Donnerstag beschäftigen die Folgeschäden die Einsatzkräfte noch über viele Stunden.