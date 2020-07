Kleine Zeitung +

Faaker See Einsatzreicher Tag: Frau vor dem Ertrinken gerettet

Gleich vier Einsätze gab es am Dienstag für die Wasserrettung am Faaker See. Eine Frau wurde vor dem Ertrinken gerettet. Als vermisst gemeldete Kinder konnten schnell wieder aufgefunden werden. Frau bei Sturz am Ossiacher See verletzt.