Pause für den Althofener Fasching © Wilfried Gebeneter

In Althofen freut man sich auf die Faschingssitzung 2022, in der kommenden Saison wird pausiert. „Was tue ich, wenn was aufkommt? Wir können das nicht verantworten“, sagt Gildenpräsident Bernhard Seidl über die Entscheidung, die Sitzungen in der kommenden Faschingssaison wegen der Corona-Situation nicht durchzuführen. Der Faschingsumzug am 13. Februar soll aber stattfinden.