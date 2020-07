Facebook

Bevor Corona kam: Die Stadtkapelle beim heurigen Neujahrskonzert © FELDKIRCHEN

Am 28. März hätte heuer das traditionelle Frühlingskonzert der Stadtkapelle in Feldkirchen stattfinden sollen. Wie aber viele weitere Termine fiel auch dieser der Corona-Pandemie zum Opfer. Nachholen wollte man das Konzert im September – im Rahmen der Feier zum 70-Jahr-Jubiläum der Stadterhebung. Nun musste die Kapelle auch diesen Termin – „schweren Herzens“, so heißt es – absagen. Grund dafür seien die Herausforderungen, die Proben mit den geltenden Covid-Sicherheitsbestimmungen in Einklang zu bringen.