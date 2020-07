Facebook

In den Kärntner Pfarren werden auch heuer wieder Lenker- und Fahrzeugsegnungen durchgeführt © KK/Diözesan-Pressestelle

Am Freitag, dem 24. Juli, gedenkt die Katholische Kirche des heiligen Christophorus, der als Schutzpatron der Reisenden und Pilger bekannt ist. Am Sonntag, dem 26. Juli, finden drei Fahrzeugsegnungen in Mittelkärnten statt - um 10 Uhr in der Stiftspfarre Gurk am Jufa-Parkplatz und vor der Kirche in Projern sowie um 11 Uhr in der Pfarre Himmelberg bei der Filialkirche Werschling.