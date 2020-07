Facebook

Susanne Schnabl-Wunderlicht moderiert den "Report" seit 2012 © ORF

In Ihrem Buch „Wir müssen reden“, das 2018 erschienen ist, fordern Sie mehr Diskurs, eine neue Kultur des Streitens. Hätte das Buch, jetzt nach Ausbruch der Corona-Pandemie verfasst, einen anderen Inhalt?

Susanne Schnabl-Wunderlich: Ich würde es noch einmal so schreiben. Am Anfang hat es großen Zusammenhalt gegeben, jetzt ist die Polarisierung schon wieder da. Ein Beispiel ist hier die Maske. Es wird nicht mehr anhand von Fakten, sondern von Befindlichkeiten diskutiert. Ich würde dem Buch hinzufügen, Diskussionen, die auf Fakten basieren, werden am Beispiel der Maske oder des Impfens noch weniger.