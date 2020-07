Kleine Zeitung +

Bodensdorf Das "Phönix Quintett" sorgt für musikalischen Hochgenuss

Der Kunst- und Kulturverein Bodensdorf veranstaltet am Samstag, den 1. August mit dem "Phönix Bläserquintett" das Open-Air-Konzert: „Ein kultureller Hochgenuss im Park am See in Bodensdorf“.