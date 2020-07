Heute um 18 Uhr erfolgt am Ossiacher See die Taufe des neuen Ausflugsschiffs. Die Kleine Zeitung überträgt live.

Kapitän Daniel Ronacher freut sich auf die erste Ausfahrt mit dem neuen Schiff © Kulmer

Wie wird das neue Ausflugsschiff am Ossiacher See heißen? Carinthia, Annenheim, Adler von Landskron, Gerlitzen, Fortuna oder Alpe Adria? Die Kleine Zeitung-Leser und -Leserinnen haben bereits für ihren Favouriten abgestimmt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Ossiacher See Schifffahrt, dass ein Name auf diese Weise gesucht wurde.