Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Siegel-Houtz mit Gärtner Michael Wedenig aus Feldkirchen, ebenfalls Abnehmer des Biodüngers © SCHUSSER

Das Gnesauer Unternehmen „4S Biodünger GmbH“ produziert das Schafwoll-Granulat „Sheep‘s Best“ – ein zertifizierter Bio-Dünger. Hauptabnehmer waren bis jetzt Gärtnereien und Privatpersonen. Nun liefert man auch an Lagerhaus Kärnten und Tirol. Auch über die "RST Reifenstadl GmbH & Co KG" in Klagenfurt können Privatkunden den Dünger beziehen. „Das ist ein großer Schritt für uns“, sagt Gesellschafterin Christina Siegel-Houtz. 2015 gründete Rudolf Siegel die Produktion in Feldkirchen, ein Jahr später verlagerte man sie nach Gnesau.