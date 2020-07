Facebook

Präsentierten gestern die neuen Pläne: Klaus Haberl, Peter Kaiser, Susanne Lissy (Schulleitung SOB Waiern), Hubert Stotter und Herwig Klautzer © PROPRENTNER

Neue Wege beschreitet der Bundesschulcluster Feldkirchen, unter dessen Dach Handelsakademie, Handelsschule sowie das Gymnasium zusammengefasst sind. Mit Beginn des nächsten Schuljahres wird die Handelsschule um einen Zweig erweitert. Erstmals in Kärnten gibt es dort künftig die Handelsschule für Soziales und Wirtschaft.

„Hier erwirbt man nicht nur die übliche Ausbildung zur Bürokaufkraft, sondern auch zum relativ krisensicheren Beruf der Pflegeassistenz“, berichtete Herwig Klautzer, Direktor des Bundesschulclusters Feldkirchen bei der Präsentation in Feldkirchen. In Kooperation mit der Schule für Sozialbetreuungsberufe Waiern (SOB) der Diakonie de La Tour wird den Schülern eine doppelte Berufsausbildung ermöglicht. „Wir sind gerne als Kooperationspartner mit unserer Schule und unserem Know How dabei. Wir wollen so einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung für professionelle Arbeitskräfte leisten“, sagte Hubert Stotter, Rektor der Diakonie de La Tour. Hubert Stotter © WEICHSELBRAUN