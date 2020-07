Am Dienstag wird am Ossiacher See der Name des neuen Ausflugsschiffs enthüllt, der gemeinsam mit den Kleine Zeitung-Lesern gesucht wurde. Prominenter Taufpate ist Olympiasieger Matthias Mayer. Die Kleine Zeitung überträgt live.

Mayer wird Taufpate des neuen Schiffs © Kulmer, APA/Hans Punz

Erst am Montag hat Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer am Montag in Kitzbühel seine nach ihm benannte Gondel eingeweiht, die er für seinen Sieg bei der Hahnenkammabfahrt übergeben bekam. Am kommenden Dienstag, 7. Juli, wird dem Ski-Ass eine weitere Ehre zuteil. Er und seine Frau Claudia werden Taufpaten des neuen Schiffs am Ossiacher See. Die Vorbereitungen für das nicht alltägliche Event laufen bereits auf Hochtouren.