Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tanzen tut auch den Buben gut © Nerlich Images/Fotolia

Im Studio der Tanzschule "Dance Industry" in der Lastenstraße in St. Veit können Kinder zwischen vier und sechs Jahren in die tänzerische Bewegung hineinschnuppern - von 17. bis 21. August, jeweils von 7.30 bis 14.00 Uhr im Tanzstudio der Schule. Die Kinder lernen verschiedene Tanzstile kennen, so soll die Freude am Tanzen gefördert werden. Zusätzlich fördern viele Gruppenspiele die soziale Kompetenz.Es können sowohl Kinder mitmachen, die schon tanzen als auch Anfänger.