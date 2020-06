Facebook

Rüdiger Glantschnig mit seinen Ordinationsassistentinnen Andrea Znider und Gerhild Dorfer (rechts) © GEBENETER

Noch ein paar Tage ist Rüdiger Glantschnig in seiner Ordination, am kommenden Dienstag beendet er seine Tätigkeit als Facharzt für Hals- Nasen- und Ohrenkunde (HNO) in St. Veit. „Ich bin seit 35 Jahren in St. Veit“, sagt der Mediziner. Als er die Ordination in der Bahnhofstraße übernahm, trat er damit in die Fußstapfen seines Vaters, der ebenfalls HNO-Arzt war. „Also gehen jetzt eigentlich 65 Jahre Glantschnig-Ära zu Ende“, so Rüdiger Glantschnig. Seine Kinder wählten ebenfalls den Arzt-Beruf.