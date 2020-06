Facebook

Martin Treven (rechts) mit Erika Fritz, Bewohnerin des Betreubaren Wohnens, sie wird Martin Treven ab Juli in seiner besonderen Ordination besuchen können. Links: Bürgermeister Klaus Köchl © AUER

Ab 1. Juli macht der Allgemeinmediziner und bis jetzt als Chirurg in Klagenfurt tätige Martin Treven bereits Hausbesuche in dringenden Fällen. Ab 10. Juli findet man ihn dann auch am Liebenfelser Hauptplatz in einer besonderen Ordination. "Es sind acht Container, die komplett miteinander verbunden sind", erklärt der Arzt, der selbst in Liebenfels daheim ist. In der für einen Arzt doch seltenen Behausung finden sich ein großer Wartebereich samt einzelner Behandlungsräume bis hin zu Labor und Ultraschall. Ende Juni werden die Container aufgestellt.