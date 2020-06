In einer Rechtskurve Motorradfahrer kam auf Nockalmstraße zu Sturz: verletzt

Facebook

Die Nockalmstraße ist bei Motorradfahrern beliebt © kk

Ein Motorradunfall hat sich Samstag gegen 12.40 Uhr auf der Nockalmstraße in der Gemeinde Reichenau ereignet. Ein 71-jähriger Mann aus Attnang-Puchheim war dort in Richtung Glockenhütte unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Oberösterreicher aus eigenem Verschulden zu Sturz. Der Motorradfahrer schlitterte über die Gegenfahrbahn und blieb an einer stark abfallenden Böschung liegen.