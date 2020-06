Stille Helden Feldkirchen Sandro Loibnegger: „Bin in Wasserrettungsfamilie groß geworden“

Facebook

Sandro Loibnegger ist seit 1993 bei der Wasserrettung Bodensdorf © Manfred Schusser

Von klein auf ist Sandro Loibnegger (29) von Wasserrettern umgeben. „Ich bin in einer Wasserrettungsfamilie groß geworden“, so Loibnegger aus Bodensdorf. Seit 1993 ist er bei der Wasserrettung Bodensdorf, vor fünf Jahren übernahm er die Leitung der Einsatzstelle. Das Schwimmen sei seine Leidenschaft. „Ich wohne direkt am See, da ist das naheliegend“, so Loibnegger.