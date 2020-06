Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicky Watzek lädt zum „Athletik Aktiv Camp“ © KK/Privat

Beim „Athletik Aktiv Camp“ in Bodensdorf steht Bewegung an erster Stelle. „Am Vormittag gibt es gemeinsame Aktivitäten und Trainings. Der Nachmittag ist locker – mit Spielen oder Baden im See“, so Organisatorin Nicky Watzek.