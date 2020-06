Facebook

Für das Fußball-Camp sind noch Plätze frei © KK/Archiv

Zum 22. Mal wird in Bodensdorf nach Fußballnachwuchs gesucht. Beim Nachwuchscamp 2020 dreht sich trotz Corona-Anpassungen wieder alles um den Ball. „Heuer gibt es durch Corona keine Übernachtungen. Laut jetzigem Stand dürfen auch keine Matches stattfinden“, so Organisator Richard Urank. Deswegen wird heuer die Technik in den Vordergrund gestellt. „Zum Abschluss gibt es einen Technikbewerb. Die Sieger aus allen Camps treffen sich am Saisonende noch einmal und ermitteln den Jahressieger.“