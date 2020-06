Alarmfahndung in Kärnten 76-Jähriger von Einbrechern mit Waffe bedroht und gefesselt

Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Wohnhaus in Bodensdorf ab. Die Täter drangen vermutlich über die Terrassentüre in das Haus ein. Der Mann konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen.