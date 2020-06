Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstag in einem Wohnhaus ab. Ein Großaufgebot an Polizeikräften sucht derzeit nach den Tätern. Der Mann konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen.

© Weichselbraun

Ein Großeinsatz der Polizei ist derzeit in Bodensdorf am Ossiacher See im Gang. Ein 76-jähriger Mann wurde am Donnerstag im Keller seines Hauses von zwei Unbekannten überfallen. "Sie bedrohten den Mann mit einer Schusswaffe und fesselten ihn", sagt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg. Der 76-Jährige konnte sich selbst befreien und die Polizei verständigen. Das war kurz nach 9.15 Uhr.

Im Einsatz steht das Einsatzkommando Cobra, der Polizeihubschrauber Libelle, Hundeführer, das Landeskriminalamt sowie alle Kräfte aus dem Bezirk Feldkirchen und den angrenzenden Bezirken. Der Mann wurde bei dem Überfall leicht verletzt.