An den Bezirksgerichten in St. Veit und Feldkirchen informiert die Familienberatung der Caritas über Scheidung und Trennung, Kontakt wie Obsorge – kostenlos und wenn gewünscht auch anonym.

Die Familienberatung der Caritas informiert wieder am Gericht © iceteastock - Fotolia

Die Scheidung steht ins Haus. Was bedeutet das für die gemeinsamen Kinder? Betroffenen Paaren oder Einzelpersonen steht ab sofort wieder – ohne Voranmeldung und kostenlos – die Familienberatung der Caritas am Bezirksgericht in St. Veit und am Bezirksgericht Feldkirchen zur Verfügung.